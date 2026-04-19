В Петербурге пострадали трое детей в массовом ДТП на севере города

В Калининском районе Санкт-Петербурга полиция проводит проверку по факту аварии с участием пяти автомобилей, в результате которой госпитализированы трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в городском главке МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

ДТП произошло вечером 18 апреля у дома № 33 корпус 1 по улице Карпинского. По предварительным данным, 30-летний водитель KIA при перестроении в соседний ряд столкнулся с внедорожником Jeep. От удара Jeep врезался в еще одну KIA, а также в Renault и Nissan.

Как сообщил начальник ОГАИ по Калининскому району Сергей Зинчик, в результате аварии травмы получили 38-летний водитель одной из KIA, а также трое детей-пассажиров Nissan — 10 лет, 6 лет и 3 лет. Дети были пристегнуты и находились в детских креслах, они в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу им Раухфуса. Состояние взослого пострадавшего также оценивается как средней тяжести.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.