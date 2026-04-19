В Ставропольском крае ограничат движение большегрузов в жару

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края ввело временные ограничения на движение тяжеловесного транспорта в летний период 2026 года. Соответствующий приказ опубликован 16 апреля.

Согласно документу, ограничения будут действовать с 15 июня по 15 августа на региональных и межмуниципальных дорогах с асфальтобетонным покрытием. Они распространяются на грузовые автомобили с нагрузкой на ось выше допустимых норм и вводятся при дневной температуре воздуха свыше 32 градусов.

В ведомстве пояснили, что мера связана со снижением несущей способности дорожного полотна в условиях высокой температуры. При этом движение таких транспортных средств будет разрешено в ночное время — с 21:00 до 09:00. Ограничения не коснутся отдельных категорий транспорта, предусмотренных действующим порядком.

Информация о введении ограничений будет направлена в контролирующие органы, а также доведена до пользователей дорог, в том числе через официальный сайт министерства. Кроме того, данные внесут в федеральные информационные системы, связанные с выдачей спецразрешений для тяжеловесного транспорта.

Контроль за исполнением приказа возложен на профильного заместителя министра. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Роман Лаврухин