В Ростовской области подорожали транспорт, медицина и зарубежные поездки

В Ростовской области в марте 2026 года продолжился рост цен на услуги. Заметнее всего подорожали пассажирские перевозки, зарубежный туризм, а также ряд социальных и бытовых услуг. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным регулятора, услуги пассажирского транспорта, включая железнодорожные перевозки, за месяц выросли в цене на 4,22%, а в годовом выражении — на 9,84%. Основной причиной стала структура спроса: в марте жители региона активно приобретали билеты на апрель и майские праздники, что традиционно ведет к росту цен.

Кроме того, дороже стали поездки за рубеж. В Центробанке это связывают с увеличением спроса на путевки по отдельным направлениям, в том числе в страны Азии и Закавказья. Дополнительным фактором стало ослабление рубля, на которое оперативно реагирует стоимость зарубежного отдыха. В годовом выражении такие поездки подорожали на 2,76%.

Среди других категорий за месяц выросли цены на бытовые услуги (на 0,95%), жилищно-коммунальные услуги и аренду жилья (на 0,51%), а также медицинские и телекоммуникационные услуги — на 0,43% и 0,35% соответственно.

В годовом выражении наиболее значительный рост зафиксирован в сфере медицины: услуги подорожали на 11,37%. Также заметно увеличились цены на образовательные (на 11,36%) и бытовые услуги (на 11,31%).

В целом, по итогам марта цены в регионе выросли на 0,26% по сравнению с февралем. Годовая инфляция замедлилась до 5,59% и оказалась ниже общероссийского уровня, который составил 5,86%.

Роман Лаврухин