КФУ занял третье место среди вузов России по числу бюджетных мест

Казанский федеральный университет занял третье место в рейтинге российских вузов по количеству бюджетных мест, сообщает РИА «Новости» на основе данных Министерства науки и высшего образования.

КФУ предоставляет около 21 тыс. бесплатных мест для обучения. Лидером списка стал Уральский федеральный университет с 30 тыс. бюджетных мест. Второе место занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, где на бюджетной основе могут учиться 23,5 тыс. человек.

В первую пятерку также вошли МГТУ имени Н.Э. Баумана и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», каждый из которых имеет по 19,4 тыс. бюджетных мест.

В десятку лучших вузов по данному показателю также вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет и МИРЭА — Российский технологический университет. Количество бюджетных мест в этих учреждениях варьируется от 15,5 до 18,7 тыс.

Влас Северин