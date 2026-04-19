В челябинском вузе разработали полностью роботизированный почтовый склад

Ученые и студенты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали полностью роботизированный почтовый склад. Он должен стать основой для будущей системы доставки посылок роботизированными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

На текущем этапе работ склад существует в виде полноценного стенда, в котором посылки разных размеров загружаются в ячейки. По команде отправки робот забирает посылку из ячейки и кладет ее на транспортер, который вывозит отправление на уличную посадочную площадку БПЛА. После этого робот-дрон может забрать отправление.

В будущем такую посылку будет забирать робот-квадрокоптер, который самостоятельно позиционируется в пространстве, считывает QR-код на посылке и доставляет ее адресату. Летные испытания стартуют летом текущего года, сообщили в ЮУрГУ. Разработка будет востребована в логистической отрасли для работы как в труднодоступных районах, в Арктике, в горах, так и в мегаполисах.

