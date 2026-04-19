Харрис: войной в Иране Трамп пытался отвлечь внимание от дела Эпштейна

Бывший вице-президент США Камала Харрис обвинила президента Дональда Трампа в попытке отвлечь общественность от громкого судебного дела финансиста Джеффри Эпштейна с помощью войны в Иране. По ее словам, Вашингтон оказался втянут в этот конфликт не по собственной инициативе, а под влиянием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. передает C-Span.

Госпожа Харрис назвала действия президента «жалкой попыткой отвлечь внимание от досье Эпштейна» и отметила, что американский народ не желает участвовать в войне, которая привела к потерям среди военнослужащих и росту цен на топливо. Политик также обвинила администрацию Дональда Трампа в отказе от ответственности за защиту союзников и соблюдение международных норм, включая суверенитет и территориальную целостность.

Бывший вице-президент охарактеризовала действующую администрацию как самую коррумпированную, бессердечную и некомпетентную в истории США. Поведение Дональда Трампа она сравнила с действиями мафиозного босса, делающего расчеты об установлении сфер влияния.

Джеффри Эпштейну предъявляли обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле 2019 года он умер в тюрьме якобы самоубийством. В 2026 году министерство юстиции США опубликовало миллионы внутренних документов, связанных со связями Эпштейна и многими заметными лицами в политике, финансах и науке.