В московском метро двое подростков избили и порезали ножом пассажиров

В столичном метро задержаны двое несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на пассажиров. Конфликт начался в вагоне поезда, а затем продолжился в подземном переходе станции «Калужская», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Пострадавшие — мужчины 2000 и 2006 годов рождения — рассказали полицейским, что к ним подошли двое неизвестных и стали избивать их по голове и телу.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установили личности нападавших и задержали их. Оба задержанных оказались несовершеннолетними — 2009 и 2010 годов рождения. Один из них, младший, нанес одному из пострадавших ножевое ранение, после чего выбросил оружие на улице.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Мотивы нападения пока не раскрываются.