Пезешкиан раскритиковал Трампа за требования к ядерной программе Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у президента США Дональда Трампа нет прав ставить условия, в каких масштабах страна может развивать свою ядерную программу, передает агентство ISNA.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Трамп говорит, что Иран не может использовать свои ядерные права, но не уточняет, за какое преступление. Кто он такой, чтобы лишать страну ее прав?» — цитирует агентство Масуда Пезешкиана.

С 8 апреля действует двухнедельное перемирие между Ираном и США. За это время стороны намерены договорится об окончательном мирном соглашении. В рамках этого соглашения, по данным СМИ, США требуют от Ирана отказаться от ядерной программы.

