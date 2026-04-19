Пезешкиан раскритиковал Трампа за требования к ядерной программе Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у президента США Дональда Трампа нет прав ставить условия, в каких масштабах страна может развивать свою ядерную программу, передает агентство ISNA.
«Трамп говорит, что Иран не может использовать свои ядерные права, но не уточняет, за какое преступление. Кто он такой, чтобы лишать страну ее прав?» — цитирует агентство Масуда Пезешкиана.
С 8 апреля действует двухнедельное перемирие между Ираном и США. За это время стороны намерены договорится об окончательном мирном соглашении. В рамках этого соглашения, по данным СМИ, США требуют от Ирана отказаться от ядерной программы.