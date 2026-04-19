Ленинградская область удержала российское лидерство у отдыхающих на природе

Ленинградская область остается самым популярным направлением для загородного отдыха на природе в России — ее доля в бронированиях баз отдыха, коттеджей и загородных домов весной 2026 года составила 14%, следует из данных сервиса OneTwoTrip. При этом общий спрос в сегменте просел на 28% год к году, средняя стоимость суток снизилась с 11,2 тыс. до 10,4 тыс. руб.

Еще в марте показатели региона были выше: в общем объеме бронирований загородных отелей, баз отдыха и кемпингов доля Ленинградской области достигала 17,1% — при общем росте этого сегмента на 48% год к году.

Сильнее всего спрос упал в Республике Алтай — на 60%, в Ярославской области — на 50%, в Подмосковье — на 41%. В числе растущих направлений — Тверская область (спрос вырос в 2,7 раза), Адыгея (в два раза) и Калининградская область (+50%). Среди форматов размещения лидируют базы отдыха — их выбирают 69% путешественников, коттеджи — 20%, загородные дома — 5%.