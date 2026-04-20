ОСК готовит почву

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) начала подготовку «Северной верфи» к модернизации. По данным «Ъ Северо-Запад», в апреле территорию завода покидает последняя частная компания, владеющая там участком и производственными площадями. Речь идет об «ЭСАБ» — лидере в РФ по выпуску материалов для сварки и резки металла. По информации источников «Ъ Северо-Запад», фирма переносит производство в индустриальный парк «Марьино» на надел площадью около 21 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территорию завода от резидентов начали активно зачищать в прошлом году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ее участок и цех на верфи отойдут ОСК. В «ЭСАБ» и госхолдинге от комментариев отказались.

Территорию завода начали активно зачищать от резидентов в прошлом году. В феврале 2025-го ОСК официально стала владельцем 100% акций АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ), обращенных в доход государства по иску генпрокуратуры в марте 2023 года. Через два месяца должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге покинул один из основных акционеров КЦТЛ Александр Абросимов. Свое решение господин Абросимов назвал добровольным и с судебным разбирательством напрямую не связанным. На июль 2025 года на территории «Северной верфи» из частных компаний оставалась только «ЭСАБ», говорит источник «Ъ С-З».

Компания ESAB — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки металлов. Фирма производит оборудование для ручной сварки и резки, автоматизированной сварки и механических систем резки, а также сварочные материалы и средства индивидуальной защиты. В России у OOO «ЭСАБ» в собственности два завода (в Санкт-Петербурге и Тюмени). В 2016 году в подмосковном Красногорске был открыт технологический центр ESAB. В его задачи входит отработка технологий, обучение и демонстрация оборудования.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ЭСАБ» на 99% принадлежит кипрской Exelvia cyprus limited и на 1% —нидерландской Exelvia International Holdings B.V. Головная компания — американская Enovis Corporation. Среди руководителей в системе указаны Татьяна Выборнова, Дмитрий Куракса и Алексей Нужный. По итогам 2024 года компания заработала 14, 7 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,3 млрд рублей.

Как ранее заявлял СМИ технический директор «Северной верфи» Роман Обухов, к 2030 году территорию завода планируется увеличить до 100 га, что почти вдвое больше имеющейся. Новое предприятие будет строиться на месте существующего без остановки действующего производства. На территории появится крытый сухой док, два эллинга и будут реконструированы причалы. Также планируется установить новое крановое оборудование и краны грузоподъемностью 1 тыс. т. Фактически ОСК намерено возвести на территории верфи новый завод, который позволит строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год, включая танкеры типа Aframax, газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы и универсальные сухогрузы.

Точную сумму и сроки проекта в ОСК пока не называют. В 2025 году председатель совета директоров госкорпорации Андрей Костин на полях ПМЭФ говорил о не менее чем 300 млрд рублей. По информации источников «Ведомостей», объем инвестиций в модернизацию может удвоиться по сравнению с первоначальными оценками и составит около 600 млрд рублей. По данным «Ъ Северо-Запад», пока проект верфи находится в проработке, а точная стоимость модернизации станет известна не раньше июня.

Владимир Колодчук, Андрей Ершов