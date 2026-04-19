Оренбургской области одобрили реализацию шести проектов ЖКХ за счет казначейских кредитов

Оренбуржью одобрена заявка на реализацию шести инфраструктурных проектов за счет казначейских кредитов. Общее финансирование составит почти 2,5 млрд руб. Реализовать проекты собираются с 2026 по 2029 годы. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам главы региона, в разработке находится дорожная карта, которая позволит поэтапно отремонтировать объекты. Тюльганскому району в этом году дополнительно выделят финансирование из областного бюджета на завершение разработки проектно-сметной документации для строительства трех блочномодульных котельных.

«Само строительство планируется провести в этом и следующем году за счет казначейских инфраструктурных кредитов. Котельные будут разной мощности: 8 МВт, 14 МВт и 20 МВт. Запуск объектов позволит вывести из эксплуатации старую котельную, работающую еще с восьмидесятых годов. Мы улучшим качество теплоснабжения в домах почти 7,5 тыс. человек», — отмечает Евгений Солнцев.

Работы также запланированы в Орске, где собираются установить пять блочно-модульных тепловых пунктов, модернизировать магистральные тепловые сети. Кроме этого, проекты реализуют в Оренбурге, Бузулуке, Бугуруслане и Кувандыке.

Руфия Кутляева