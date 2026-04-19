Три человека пострадали при воздушной атаке в Ростовской области

В Ростовской области в результате воздушной атаки в ночь на 19 апреля пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, в Таганроге трое жителей обратились за медицинской помощью, которая была оказана на месте. Также в результате ракетного удара в городе пострадала коммерческая инфраструктура — на территории складских помещений возник пожар. Кроме того, беспилотник был уничтожен в Неклиновском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, информация уточняется.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ту же ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

