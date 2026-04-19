Более 50 домов остаются подтопленными в Дагестане

В четырех населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными 54 жилых дома, а также 59 приусадебных участков и три участка автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в двух муниципалитетах продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. В 15 пунктах временного размещения находятся 544 человека, включая 170 детей. В пострадавших районах продолжают работать оперативные службы: специалисты проводят дезинфекцию и санитарную обработку, оказывают адресную помощь жителям, занимаются расчисткой дорог и вывозом мусора.

В МЧС также отметили, что в Чечне подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, при этом в регионе продолжаются восстановительные работы и оценка причиненного ущерба.

Масштабное наводнение в Дагестане было вызвано сильными дождями, прошедшими 28 марта и 4–5 апреля. Власти республики ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в ряде городов, включая Махачкалу, Хасавюрт, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, а также в нескольких районах. Впоследствии режим ЧС был повышен до федерального уровня.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе. Кроме того, после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище из четырех микрорайонов района были эвакуированы более 4 тыс. человек.

Роман Лаврухин