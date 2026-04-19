В Свердловской области ликвидированы 37 гектаров природных пожаров

К восьми утра 19 апреля все природные пожары в Свердловской области общей площадью 37 гектаров были потушены, сообщили в департаменте информационной политики (ДИП). Пожары были ликвидированы в условиях неблагоприятных природных факторов — сильного ветра и длительного отсутствия осадков.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ДИП, все пожары перешли в лесной фонд с сопредельных территорий — земель сельскохозяйственного назначения или неразграниченной собственности. Основной причиной пожаров в Свердловской области остается неосторожное обращение людей с огнем. «В борьбе с огнем участвовали более 50 человек, в том числе 30 специалистов из северных авиаотделений», — пояснили в ведомстве.