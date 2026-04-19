18-летний водитель мопеда насмерть разбился в Ижевске

18-летний водитель мопеда погиб при столкновении с автомобилем «Ниссан» в Ижевске на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла 19 апреля около 00:20. У 30-летнего водителя «Ниссан» имелись признаки алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования он отказался. Оба участника ДТП не имели водительских прав.

Транспортные средства эвакуированы на спецстоянку. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.