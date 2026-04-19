В Самарской области пожар у Грушинской поляны ликвидировали на площади 2 га

В воскресенье, 19 апреля, в 8:40 (MSK+1) ликвидировали пожар на площади 2 га в Задельненском участковом лесничестве. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации правительства региона, возгорание у Грушинской поляны в Задельненском участковом лесничестве обнаружили камеры видеонаблюдения 18 апреля. На место выехали бригады и техника с пяти ближайших лесопожарных станций. В тот же день удалось локализовать пожар на площади 2 га.

Работы по тушению осложнял сильный ветер. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Лесная охрана Самарской области задержала нарушителя на месте, его доставили в полицию.

На месте пожара работали 10 единиц техники, включая противопожарный трактор и три автоцистерны, 32 человека личного состава. Также были привлечены силы МЧС.

Руфия Кутляева