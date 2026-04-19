В Оренбуржье ночью произошли пожары в двух СНТ, два человека погибли

В воскресенье, 19 апреля, на территории Оренбургской области произошли пожары в двух СНТ. Об этом сообщает МЧС региона.

В СНТ «Глобус» ночью загорелся дачный дом из-за неосторожности при курении. Огнеборцы обнаружили тела двух погибших: женщины 1972 года рождения и мужчины 1973 года рождения. Огонь ликвидировали на площади 15 кв. м.

Рано утром возгорание произошло в СНТ «Лесные дачи» в районе Дубки. Горел жилой дом площадью 200 кв. м. Эвакуированы 17 человек, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Руфия Кутляева