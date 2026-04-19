Пермский химкомбинат по итогам прошлого года получил большой убыток

АО «Камтэкс-Химпром» (Пермь) по итогам 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 461,5 млн руб. против чистой прибыли 503,5 млн руб. годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финотчетность предприятия.

Выручка АО за год сократилась на 20% с 6 млрд руб. - до 4,9 млрд руб. Прибыль от продаж в 108 млн руб. сменилась убытком в размере 927,1 млн руб.

В пояснениях к отчетности сообщается, что основной причиной снижения выручки и получения убытка стало отсутствие поставок сырья (ортоксилола) для производства готовой продукции в четвертом квартале 2025 года. Кроме того, в 2025 году происходило снижение мировых цен на продукцию в течение всего года, наложившееся на укрепление национальной валюты и сокращение производства ортоксилола в России.

«Снижение производства сырья для производства фталевого ангидрида (ортоксилола) в 2025 году связано с дефицитом нефтеперерабатывающих мощностей, что было следствием внеплановых остановок после падения на заводы обломков БПЛА», - отмечается в документе.

Компания напоминает, что в 2023 году продукция завода (фталевый ангидрид) была запрещена к ввозу в Евросоюз. В результате санкционных ограничений предприятие было вынуждено переориентировать свои экспортные потоки на другие рынки сбыта. В 2025 году 83% готовой продукции на экспорт было реализовано покупателям из Турции (в 2024 году - 94%).

«Камтэкс-Химпром» выпускает химическую продукцию, предназначенную для производства пластификаторов, полиэфирных и алкидных смол, красителей, медицинских препаратов, пластмасс, резинотехнических изделий и прочих материалов. Также предприятие производит кислоты для химической, шинной, целлюлозно-бумажной промышленности, для производства горюче-смазочных и лакокрасочных материалов.