В спальном районе Ижевска заметили молодого лося

Молодой лось заблудился во дворах Ленинского района Ижевска. Дикое животное уходило от толпы подростков. Видео опубликовано в Telegram-канале «ЧП ДТП Удмуртия». По словам очевидцев, один ребенок кидал в лося камни, ему сделали замечание.

«Специалист минприроды выехал на место. Также сообщили о ситуации представителям ветеринарной службы и администрации города для вызова спасателей»,— рассказали в профильном министерстве.

У лосей весной и осенью проходят сезонные миграции, добавили в минприроды. Когда у самки лося появляется новое потомство, она начинает отгонять от себя годовалых особей. В результате молодые лоси нередко заходят на территорию населенных пунктов. В большинстве случаев они находят дорогу обратно самостоятельно.