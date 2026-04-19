На Камчатке сделали льготной ипотеку для защитников приграничья

«Дальневосточная и арктическая ипотека» стала доступной для участников обороны приграничья. Ранее программа распространялась только на участников СВО, служивших в новых регионах.

«Теперь права бойцов уравнены: льготная ипотека доступна и тем, кто защищал от атак врага Курскую и Белгородскую области, а также другие приграничные территории», — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram.

В августе 2025 года правительство определило перечень прилегающих к зоне СВО территорий, в которые входят территории Крыма, Белгородской, Брянской, Курской областей, отдельные муниципалитеты Краснодарского края, Воронежской области.

Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» предлагает ставку до 2% годовых на весь срок (до 20 лет) для покупки или строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне. Максимальная сумма — 6–9 млн руб., первоначальный взнос — от 20,1%. Программа действует до 31 декабря 2030 года.