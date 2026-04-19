На севере Прикамья снова выпал снег

В ночь на 19 апреля в северной половине края прошел снегопад. Как сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления» больше всего осадков выпало в Кудымкаре – 20 мм, из них примерно 15 мм снегом. «Высота сформировавшегося снежного покрова на 9:00 утра была 15 см, и продолжает быстро расти», - отмечают синоптики. До утра среды ожидается очень много снега в Горнозаводском районе, в районе Губахе, Кудымкара и Березников, но больше всего на восточном склоне Северного Урала, где высота снежного покрова может превысить полметра.

Ранее сообщалось, что в Перми снегопады не ожидаются. В центре столицы, по данным синоптиков, с начала апреля выпало уже 50 мм осадков.