Экс-депутат гордумы вошел в процедуру банкротства

Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру реализации имущества в отношении экс-депутата Пермской городской думы Андрея Солодникова. Согласно материалам дела, процедура введена сроком на шесть месяцев. С заявлением о введении процедуры банкротства господин Солодников обратился в суд в начале года. Совокупный размер задолженности составляет 1,73 млн руб.

Среди кредиторов ПАО «Сбербанк», АО «ТБанк», АО «Альфа-Банк», ООО МФК «Займ Онлайн», ООО МФК «Займмиго», ОО МФК «Быстроденьги», ООО ПКО «Защита Онлайн», ООО МФК «Лайм-Займ», ООО ПКО «Интел Коллект», ОО ПКО «АйДи Коллект», ОО МФК «Вэббанкир», Межрайонная ИФН С № 21 по Пермскому краю, ООО УК «А-Элита», Марина Солодникова. Должник трудовую деятельность осуществляет в качестве самозанятого его ежемесячный доход составляет 27 тыс. руб., указано в определении. Из имущества у должника имеется только квартира в Балатово площадью 91 кв. м.

Андрей Солодников был депутатом гордумы 5-го созыва (2011-2016 года), представлял округ № 10. Входил во фракцию КПРФ.