Вице-спикер парламента Словакии Гашпар посетит Москву в День Победы

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар посетит Москву в День Победы с официальным визитом вместе со словацким премьер-министром Робертом Фицо.

Тибор Гашпар (справа) и министр обороны Словакии Роберт Калиняк

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Claudia Greco / Reuters

«В ближайшее время планируется официальный визит премьер-министра Роберта Фицо на празднование Дня Победы 9 мая. В официальной делегации планирую принять участие и я, как заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики»,— сказал словацкий вице-спикер в разговоре с «РИА Новости».

Роберт Фицо посещал российскую столицу 9 мая в 2025 году и неоднократно выражал готовность повторить этот визит. Со своей стороны посол РФ в Словакии подтвердил, что российская сторона готова принять словацкую делегацию.