В Хакасии ищут подрядчика на ремонт школы за 184,8 млн рублей

Ширинская средняя школа №4 им. Героя Советского Союза Алексея Толмачева (село Шира, Республика Хакасия) объявила тендер на капитальный ремонт учебного заведения. Стартовая цена контракта — 184,8 млн руб., следует из извещения на портале ЕИС «Закупки».

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит выполнить демонтажные работы, обновить системы водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, осуществить электромонтажные работы, обеспечить пожарную безопасность. Капремонт должен быть завершен к 10 декабря 2026 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 апреля, итоги конкурса подведут на следующий день.

Михаил Кичанов