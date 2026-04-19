Египет вернул из США 13 вывезенных из страны артефактов
США вернули Египту 13 незаконно вывезенных артефактов, которые были вывезены за пределы страны. Как сообщает Министерство иностранных дел Египта, передача древних предметов старины состоялась в Нью-Йорке в ходе официальной церемонии.
Как сообщает Egypt Today, ртефакты, относящиеся к различным периодам древнеегипетской цивилизации, были переданы представителям генерального консульства Египта.
Египетская сторона выразила признательность американским коллегам за юридические усилия и профессионализм, проявленные в ходе расследования. В Каире подчеркнули, что данный успех демонстрирует важность международной ответственности и скоординированной борьбы с нелегальной торговлей культурными ценностями.