Лавров: Россия будет добиваться признания геноцида народа СССР

Российская дипломатия будет добиваться признания геноцидом преступлений нацистов против граждан Советского Союза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В видеообращении по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа министр подчеркнул, что Москва намерена закрепить этот статус на международном уровне.

«Продолжим решительно защищать историческую правду, противодействовать попыткам обелить нацистских преступников и их приспешников, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны. С нами солидарно большинство государств»,— сказал министр.

Господин Лавров отметил, что факты истребления мирного населения на оккупированных территориях подтверждены судебными решениями во многих регионах России. Он также напомнил, что подобная правовая квалификация уже зафиксирована в документах СНГ и ОДКБ.