Более 1,3 тысячи домохозяйств в Берлине остались без электроснабжения

Более 1,3 тыс. домохозяйств в Берлине остались без электричества из-за перебоев в подаче электроэнергии, сообщает газета Bild со ссылкой на компанию-оператора Stromnetz Berlin. Сбои в сети были зафиксированы 18 апреля в районах Штеглиц-Целендорф и Темпельхоф-Шенеберг.

По данным оператора, наиболее масштабное отключение произошло в Николасзе около 22:00 (23:00 мск), затронув 1 314 объектов. Первые неполадки начались еще днем в районе Мариенфельде, где подача электричества прекратилась на два часа. Технические службы планируют полностью восстановить энергоснабжение к полуночи.

Bild напомнила, что в начале года Берлин уже сталкивался с масштабным блэкаутом, затронувшим 50 тыс. домохозяйств. Тогда причиной стал поджог кабельного моста, ответственность за который взяла на себя леворадикальная группировка «Вулкан».