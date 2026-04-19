В Госдуме предложили расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО. Выплачивать компенсацию также предлагается взрослым детям, братьям и сестрам. Законопроект был внесен на рассмотрение в декабре прошлого года, но до сих пор не получил положительного заключения правительства.

В разговоре с «РИА Новости» господин Миронов отметил, что уже обратился за поддержкой к заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой. Он подчеркнул, что готов передать авторство документа Министерству обороны, если это ускорит процесс принятия.

По словам политика, инициатива направлена на устранение правовой коллизии: сейчас совершеннолетние дети и братья участников спецоперации формально признаются членами семьи, но не имеют права на страховые выплаты в случае гибели военнослужащего.