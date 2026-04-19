В Пекине начался полумарафон с участием более 300 роботов-гуманоидов

В Пекине стартовал второй полумарафон человекоподобных роботов. В забеге на расстояние в 21,1 км участвуют более 300 роботов-гуманоидов, сообщает Reuters. Соревнования, объединившие свыше 100 команд, проходят в южной части китайской столицы между парками Тунминху и Наньхайцзы.

Как заявили власти Пекина, марафон в этом году продемонстрировал качественный скачок в развитии технологий: около 38% всех участников способны самостоятельно планировать маршрут и обходить препятствия без дистанционного управления. В первом забеге в 2025 году участвовало всего 20 машин.

В прошлом году рекордсменом стал робот «Тяньгун Ultra», преодолевший полумарафонскую дистанцию за 2 часа 40 минут 42 секунды.