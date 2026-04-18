Житель Брянской области погиб при ударе БПЛА
Вооруженные силы Украины атаковали при помощи БПЛА село Алешковичи Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз. По его словам, погиб мирный житель.
«Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана»,— написал господин Богомаз в Telegram-канале. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
По данным Минобороны, с 8:00 до 16:00 мск 18 апреля силы ПВО сбили 46 беспилотников над российскими регионами, в том числе над Брянской областью. Александр Богомаз говорил о шести сбитых над регионом БПЛА. При ударе дрона по автобусу в селе Чернооково погибла женщина, еще одна пострадала.