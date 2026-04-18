ФК «Урал» одержал победу в Саратове над «Соколом» в 29-м туре Лиги Pari

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Соколом» в 29-м туре Лиги Pari. Матч проходил в Саратове и закончился со счетом 0:3 (0:1). Отличились: Железнов (2 минута), Акбашев (57) и Морозов (80).

«Хорошо, что получилось забить быстрый гол. Мы контролировали игру и забили еще два гола, поэтому игрой я доволен. Также доволен тем, что Никита Морозов снова забил гол — наш просто голеадор. Не так много играет, но забивает очень много»,— сказал после матча главный тренер ФК «Урал» Василий Березуцкий.

После игры ФК «Урал» набрал 52 очка, он находится на третьем месте в турнирной таблице.

Следующую игру «Урал» сыграет 22 апреля в Екатеринбурге. Его соперником будет московское «Торпедо».

Николай Яблонский