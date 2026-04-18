«Парма» уступила в Краснодаре

Баскетболисты «Бетсити Пармы» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проиграли на выезде «Локомотиву-Кубань». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 95:88 (25:24, 25:24, 27:14, 18:26).

Лучшим в матче стал центровой «Пармы» Глеб Фирсов, записавший в свой актив 23 очка, 10 подборов, одну передачу, два перехвата, один блок-шот и четыре потери. Его показатель эффективности составил «+30».

«Парма» сохранила за собой пятое место в турнирной таблице и теперь встретится с этим же соперником в матчах серии плей-офф.