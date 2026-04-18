В Астрахани на Безжонова произошло смертельное ДТП

Вечером 18 апреля в Советском районе Астрахани произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 2004 года рождения при развороте на ул. Безжонова (со стороны ул. 1-ой Котельной в направлении Аэропортовского проезда) не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль Datsun. От полученных травм 22-летний астраханец умер на месте.

В аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров (из обеих машин). Они госпитализированы. Прокуратура Советского района организовала проверку.

