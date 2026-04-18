Артем Дзюба установил рекорд и стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал рекордсменом по голам в истории клуба, обойдя предыдущего лидера Андреса Понсе. При этом легионер из Венесуэлы выступал за коллектив из Самарской области до его дебюта в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Артем Дзюба установил новый рекорд в выездном матче 25-го тура РПЛ против казанского «Рубина». Встреча завершилась со счетом 1:1 Футболист забил свой 18-й мяч за тольяттинский клуб. В нынешнем сезоне 37-летний нападающий отличился восьмой раз в 23 матчах. В его активе также пять результативных передач.

«Акрон» набрал 23 очка в 25 матчах, занимая 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

