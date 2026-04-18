Порт «Лавна» за первый год работы перевалил 1,4 млн тонн грузов

Порт «Лавна», начавший работу на западном берегу Кольского залива в марте 2025 года, за первый год перевалил около 1,4 млн тонн грузов. Об этом говорится в материалах к выступлению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на форуме сторонников партии «Единая Росcия», передает ТАСС.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Как отмечается в информационном буклете, с марта 2025 года по март 2026 года порт отработал порядка 1,4 млн тонн. Запуск «Лавны» также позволил перенести перевалку угля из городской черты Мурманска на западный берег Кольского залива, что должно снизить экологическую нагрузку на областной центр.

Порт «Лавна» является якорным проектом Мурманского транспортного узла. Он предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, включая угольный и нефтяной терминалы, а также железнодорожные подходы.

В марте 2025 года президент Владимир Путин дал старт первой отгрузке угля на экспорт из «Лавны». В октябре 2025 года генеральный директор ГТЛК (госкомпания — оператор проекта) Михаил Парнев сообщал, что порт может выйти на проектную мощность в 18 млн тонн угля в 2026 году. Однако в декабре правительство РФ утвердило перенос достижения проектной мощности на 2027 год.

Ожидается, что запуск «Лавны» будет способствовать открытию новых рынков экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индию. Кроме того, порт рассматривается как инструмент решения стратегической задачи по переориентации грузовой базы российских экспортеров из портов Прибалтики на отечественные мощности.

«Лавна» является одним из ключевых инфраструктурных объектов для Мурманской области и важным транспортным узлом Арктики с доступом к Северному морскому пути.