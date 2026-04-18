Колыбель для телят

Верховный суд РФ отказал ООО «Диалог» в пересмотре дела о выкупе земельного участка в саратовском совхозе «Комбайн». Окружной суд ранее отменил апелляционное решение в пользу компании, указав, что нижестоящие инстанции не выяснили, в чьей именно собственности находится земля. Согласно кадастровой карте, это частный участок, предназначенный для строительства жилого комплекса. По требованию комитета по управлению имуществом Саратова суд в апреле запретил сделки с землей под телятником.

Верховный суд РФ 14 апреля отказал ООО «Диалог» в передаче дела о выкупе земельного участка площадью 1,5 га в совхозе «Комбайн» в Саратове на рассмотрение коллегии по экономическим спорам. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26 декабря прошлого года остается в силе: кассация отменила предыдущие судебные акты и направила дело на новое рассмотрение.

Спор между «Диалогом» и комитетом по управлению имуществом (КУИ) Саратова начался в 2023 году. Компания является собственником нежилого здания (телятник, профилакторий, родильное отделение) площадью 3,7 тыс. кв. м, расположенного на земельном участке площадью 15,4 тыс. кв. м. Участок был предоставлен в аренду в 2006 году ЗАО «Саратовский авиационный завод» (САЗ) сроком на 49 лет, впоследствии право аренды перешло к «Диалогу».

ООО «Диалог» работает в Саратове с 2006 года в сфере аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. С 2015 года фирмой руководит Антон Сергеев, а учреждает компанию Роман Ефимов. 2025 год «Диалог» завершил с нулевой выручкой и чистой прибылью в 2,1 млн руб. Господин Ефимов также владел фирмами в сфере общественного питания, оптовой торговли и азартных игр. Большая часть юрлиц ныне ликвидированы. Помимо «Диалога» предпринимателю сейчас принадлежит 46% доли в ООО «Чек-Чек Клуб» (позиционируется как спортивный покер клуб), которое зарегистрировано в Москве в июле 2025 года.

В апреле 2023 года общество обратилось в КУИ с заявлением о предоставлении участка в собственность за плату без проведения торгов для эксплуатации нежилого здания телятника. Комитет отказал, указав, что вид разрешенного использования участка в ЕГРН — «строительство многоэтажных жилых домов», что не соответствует заявленной цели.

«Диалог» настаивал на исключительном праве выкупа участка как собственник расположенного на нем объекта. Компания ссылалась на решения по другому делу, где дополнительное соглашение от 2008 года об изменении вида разрешенного использования с «телятника» на «жилищное строительство» было признано ничтожным. По мнению заявителя, надлежащим видом использования остается первоначальный.

Мэрия Саратова возражала, указывая на несоответствие заявленной цели фактическому состоянию объекта: здание частично разрушено, не используется, а площадь участка несоразмерна площади строения.

В марте прошлого года Арбитражный суд Саратовской области отказал в удовлетворении требований. Суд согласился с доводами мэрии, что здание не функционирует, и указал, что а «Диалог» не доказал необходимость использования всего участка площадью 1,5 га.

Однако в сентябре апелляционный суд признал отказ КУИ незаконным и обязал комитет в течение 30 дней направить проект договора купли-продажи. Суд исходил из того, что Земельный кодекс не содержит такого основания для отказа как «поврежденность объекта». Назначенная по делу судебная экспертиза установила, что необходимая площадь участка для использования объекта составляет именно 15,4 тыс. кв. м. Суд также подтвердил ничтожность допсоглашения 2008 года.

КУИ обжаловал решение в кассации. В конце 2025 года Арбитражный суд Поволжского округа отменил оба акта и направил дело на новое рассмотрение. В определении отмечается, что суды не установили, относится ли спорный участок к федеральной собственности (поскольку САЗ был федеральным предприятием) или право на него не разграничено. Также суд указал, что право на выкуп участка под разрушенным объектом возникает только при условии фактического проведения восстановительных работ.

В конце октября 2025 года КУИ Саратова заключил договор купли-продажи земельного участка с ООО «Диалог». Согласно Росреестру, участок числится в частной собственности. При этом вид разрешенного использования в ЕГРН остался прежним — «строительство многоэтажных жилых домов». Кадастровая стоимость земли — 38,74 млн руб.

3 апреля Арбитражный суд региона ходатайству КУИ принял обеспечительные меры. Росреестру запрещено регистрировать сделки с земельным участком и расположенным на нем нежилым зданием.

Нина Шевченко