Счета ушли в минус

В Армавирском городском суде Краснодарского края продолжается разбирательство по иску замгенпрокурора РФ Игоря Ткачева к группе физических лиц и одному юридическому лицу с требованием обратить в доход государства более 20 земельных участков площадью 6 га и построенную на них недвижимость в поселке Романтик на курорте «Архыз». Прокуратура настаивает, что еще в начале 2000-х годов земельные участки выбыли из федеральной собственности с нарушением закона, а потому имеют коррупционное происхождение. Надзорное ведомство ссылается на концепцию, так называемого, «коррупционного правонарушения», которое, по мнению прокуратуры, совершили нынешние собственники земельных участков и объектов строительства. Генпрокуратура настаивает, что изъятию подлежат не только земли, но и построенные на них отели и гостевые дома, поскольку их строительство, по версии истца, являлось способом легализации имущества, полученного в результате коррупционного правонарушения. Корреспондент «Ъ-Кавказ» побывал на судебном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Армавирском городском суде Краснодарского края продолжается рассмотрение иска Генпрокуратуры к 20 физическим лицам и юридическому лицу. Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев требует изъять принадлежащие ответчикам земельные участки в поселке Романтик как незаконно выбывшие из госсобственности. Генпрокуратура настаивает, что изъятию подлежат не только земли, но и построенные на них отели и гостевые дома общей площадью более 17 тыс. кв. м — мини–отели «Астра», «В моменте», отель–бутик «Флора» 5*, отели «Grand Snow Resort 5*», «Azimut Парк Отель» и «Архыз 4*». По версии истца, их строительство являлось способом легализации имущества, полученного в результате коррупционного правонарушения.

В то же время ответчики указывают, что за каждым из спорных объектов стоят конкретные собственники, которые в разные годы приобретали участки, разрабатывали проекты и за счет собственных средств строили гостиницы. По их словам, государство в финансировании этих проектов участия не принимало, при этом часть владельцев продолжает обслуживать кредитные обязательства. Собственники также отмечают, что ведут хозяйственную деятельность, уплачивают налоги, создают рабочие места и участвуют в развитии туристической привлекательности Архыза.

Ответчики ссылаются как на общие доводы о незаконности заявленных требований, так и настаивают, что обстоятельства приобретения и освоения участков у каждого собственника различаются и требуют индивидуального рассмотрения в рамках отдельных гражданских дел. По их словам, иск заявлен в объединенном виде и затрагивает активы значительной стоимости.

«Прокуратура не заявляет требований о взыскании денежных средств, настаивая именно на обращении имущества в государственную собственность. В этой связи, по мнению ответчиков, остаются неясными правовые основания для изъятия объектов недвижимости, в том числе построенных впоследствии гостиниц, которые изначально не находились в государственной собственности», — говорится в возражениях.

Ответчики указывают, что доводы, на которые ссылается прокуратура, уже рассматривались в рамках гражданских дел в судах Карачаево-Черкесии, где требования о возврате земельных участков в публичную собственность удовлетворены не были.

«В тех разбирательствах речь шла исключительно о земельных участках, тогда как в настоящем иске требования расширены и на объекты недвижимости. По мнению ответчиков, такая трансформация иска фактически ставит под сомнение добросовестность приобретателей и предполагает их вовлеченность в коррупционные нарушения, несмотря на отсутствие установленных судом соответствующих обстоятельств», — говорится в возражениях.

При этом, как указывают ответчики, прокурор фактически связывает наличие «коррупционного нарушения» с самим фактом приобретения земельных участков у лиц, которые, по версии истца, могли быть причастны к незаконному выбытию имущества из госсобственности.

«Еще в 2012 году вступившим в законную силу решением Зеленчукского районного суда КЧР была подтверждена законность выбытия спорных земельных участков и возникновения права частной собственности у первоначальных владельцев, однако эти обстоятельства в рамках настоящего иска не учитываются», — указывает защита.

Адвокаты неоднократно задавали представителям прокуратуры вопрос о причинах длительного бездействия надзорных органов, если, по их утверждению, сведения о выбытии земель из публичной собственности были известны еще с 2009 года.

Защита указывает, что при наличии таких данных нарушения могли быть оспорены еще в 2009–2012 годах. Вместо этого, как отмечают ответчики, на протяжении последующих лет осуществлялись сделки с участками, велось строительство объектов туристической инфраструктуры и привлекались инвестиции, при этом каких-либо претензий со стороны государства не заявлялось.

Как следует из позиции защиты, в ходе заседания представители прокуратуры не дали развернутого ответа на вопрос о причинах бездействия надзорных органов в предыдущие годы. При этом прокурор отметила, что вопрос о возможной ответственности сотрудников прокуратуры за допущенные нарушения не относится к предмету настоящего разбирательства и может быть предметом отдельных обращений.

Она также указала, что представляет прокуратуру Краснодарского края и действует в данном процессе по доверенности Генеральной прокуратуры РФ, не взаимодействуя с иными подразделениями надзорного ведомства.

«Коррупционная составляющая в действиях наших доверителей отсутствует, они не имеют отношения к первичному предоставлению земельных участков, которое произошло за 18–20 лет до их приобретения, и не должны нести ответственность за бездействие органов прокуратуры, которые, по их утверждению, были осведомлены о выбытии земель из публичной собственности еще в 2009 году», — отмечают ответчики.

Ответчики также заявляют о добросовестности приобретения имущества, указывают на пропуск сроков исковой давности и легальность сделок.

По их словам, процесс владения и использования участков на протяжении многих лет осуществлялся при участии государственных и муниципальных органов, без возражений с их стороны. Кроме того, они обращают внимание на значительные инвестиции, вложенные в развитие территории.

Защита утверждает, что нынешние владельцы являются добросовестными приобретателями: участки приобретались по рыночной стоимости на основании данных государственного реестра и официальных разрешений властей, после чего в развитие территории были вложены значительные средства. В частности, в бутик-отель «Флора» инвестировано более 90 млн руб., при этом собственник получил всю необходимую разрешительную документацию, включая согласования от АО «Курорты Северного Кавказа», на тот период управлявшего курортом Архыз и координировавшего деятельность собственников. На сегодняшний день деятельность этого бизнеса парализована из-за ареста счетов.

«Людям даже не могут выплатить заработную плату, невозможно заплатить налоги, что ведет к начислению пеней и штрафов», — указала защита.

По словам ответчиков, участки приобретались на открытом рынке, а сделки проходили многоступенчатую проверку нотариусами, банками и Росфинмониторингом.

Государство в лице Росреестра на протяжении многих лет регистрировало права собственности, тем самым подтверждая их легитимность и отсутствие претензий со стороны публичных органов.

«Мы строили отели, создавали рабочие места, опирались на данные государственных реестров. Теперь нам заявляют, что все это являлось “легализацией коррупции”. Фактически нам вменяют нарушения только на том основании, что участки были приобретены в установленном порядке и зарегистрированы государством. При этом складывается впечатление, что в данном случае речь идет не о привлечении к ответственности за предполагаемые нарушения, а об изъятии конкретных объектов недвижимости в доход государства», — заявил один из ответчиков.

«Прокуратура утверждает, что каждому покупателю было недостаточно убедиться в праве собственности продавца, а выписки из ЕГРН — недостаточно. Истец настаивает, что покупатели участков должны были проявить “повышенную осмотрительность”. По его версии, ответчикам следовало проверять историю участков вплоть до архивных документов, изучать их формирование, включая ознакомление с похозяйственными книгами, а также ставить под сомнение законность постановлений начала 2000-х годов, тогда как отсутствие таких сведений в последующих актах должно было вызвать сомнения в законности происхождения имущества. При этом прокурор не может указать конкретную норму права, предусматривающую такую обязанность», — возражают ответчики.

Ответчики указывают, что не были обязаны проводить «архивные расследования» событий двадцатилетней давности, поскольку такая обязанность законом не предусмотрена. При совершении сделок, по их словам, покупатели исходили из достоверности сведений ЕГРН, а также из отсутствия каких-либо обременений или ограничений в отношении участков на протяжении всего периода владения.

«Подтверждением того, что у земельных участков отсутствовали правовые проблемы в происхождении, является и тот факт, что после заключения договоров купли-продажи и вплоть до исков прокуратуры в 2024 году претензий со стороны государства не поступало», — отмечают ответчики.

«Прокуратура утверждает, что покупатель должен был провести фактически самостоятельное расследование, проверить подлинность документов и усомниться в данных, которые государственные органы признали законными. Однако у граждан нет ни полномочий, ни инструментов для таких действий», — добавляет адвокат Ольга Куликова.

Значительная часть заседания была посвящена вопросу сроков исковой давности. По данным защиты, проверки по тем же обстоятельствам проводились еще в 2009 и 2012 годах, однако оснований для обращения в суд тогда выявлено не было, в связи с чем, по их мнению, срок исковой давности истек в 2015 году.

«Попытка заявить о вновь открывшихся обстоятельствах спустя 15 лет фактически направлена на пересмотр установленных фактов и затрагивает принцип правовой определенности», — указала адвокат Наталья Исакова.

Прокуратура заявила, что коррупционные деликты не имеют срока давности, поскольку вред публичным интересам носит длящийся характер.

Адвокаты также настаивали на передаче дела в Зеленчукский районный суд, указывая, что спор касается прав на конкретную недвижимость и капитальные строения. Кроме того, защита обратила внимание на использование в деле нечитаемых копий документов и экспертиз из старых уголовных дел, проведенных без участия нынешних собственников.

Отдельно обсуждались последствия обеспечительных мер. «Суд по заявлению прокурора принял обеспечительные меры, которые явно не соразмерны заявленным исковым требованиям и не соответствуют предмету иска. Притом, что истец просит прекратить право собственности на земельный участок и здание отеля, передав их в государственную собственность, суд арестовал иное движимое и недвижимое имущество, не являющееся объектом спора. Все денежные средства моего доверителя арестованы, произведена блокировка банковских счетов. У одного из них на счете — минус 100 млн руб., у других — минус 1 млрд руб.», — отметила адвокат Наталья Исакова.

«Арестованы счета даже у детей. Люди лишены средств к существованию еще до того, как доказана хоть какая-то вина», — добавила адвокат Татьяна Тюлькина.

Представители Генпрокуратуры заявили, что масштаб ограничений соответствует характеру правонарушения и направлен на предотвращение вывода активов. Доводы ответчиков о последствиях для их деятельности, по мнению истца, не могут служить основанием для отмены обеспечительных мер, а по вопросам списаний следует обращаться к судебным приставам.

Ответчики в ходе заседания, которое продолжалось более 12 часов с перерывами, неоднократно просили отложить слушания, ссылаясь на невозможность продолжать участие из-за усталости, однако суд отклонил эти ходатайства. Представители ответчиков также заявили отвод председательствующему судье, указав на, по их мнению, неоднократные отказы в удовлетворении ходатайств защиты и фактическое принятие позиции истца до исследования всех доказательств.

Рассмотрение дела продолжится 20 апреля.

Роман Лаврухин