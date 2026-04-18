Каршеринг следит за реакцией

Московский каршеринг ввел обязательную проверку состояния водителей перед поездкой. Речь идет о коротком когнитивном тесте на реакцию. Он занимает около 15 секунд и появляется только поздним вечером, ночью или ранним утром, сообщил столичный департамент транспорта. Перед арендой машины приложение может предложить короткую игру, например, расставить цифры по порядку, выбрать нужные картинки или пройти задание на скорость кликов.

В первую очередь это снизит риск аварий на дорогах, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

«Приложение сможет отсекать людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Самой эффективной мерой, вероятно, была бы установка алкотестеров. Однако в отличие от устройств, которые нужно устанавливать в автомобиле, приложение — это более простое и менее затратное решение. При отсутствии более точных технологий такая проверка позволит отсеять часть пользователей, которые по своему состоянию не должны управлять каршеринговым автомобилем. Особенно это актуально в периоды, когда возрастает риск появления нетрезвых водителей — после посещения ресторанов или активного отдыха.

Конечно, мера не идеальна и не позволит исключить всех, но часть потенциально опасных водителей она все же отсечет. Это уже повышает безопасность и позволяет чувствовать себя на дороге увереннее».

При этом если клиент каршеринга не справится с когнитивным тестом, аренда все равно начнется. Но приложение предупредит водителя о замедленной реакции и предложит отказаться от поездки. И это будет только раздражать человека, говорит технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев:

«Очень интересное нововведение. Однако простое напоминание водителю о том, что он не справился с тестом, а затем допуск к управлению автомобилем, вряд ли будет эффективным. Я считаю, что у такого подхода нет перспектив: когнитивные тесты не отражают реальное состояние человека, и на их основе невозможно принимать решения о предоставлении или отказе в услуге. В итоге это выглядит как красивая, но бесполезная функция, которая скорее будет раздражать пользователей каршеринга.

По сути, это больше похоже на игру: не смог выполнить задание, но все равно садишься за руль. Такой подход, на мой взгляд, является тупиковым с точки зрения повышения безопасности дорожного движения».

С начала 2026 года москвичи арендовали машины каршеринга более 10 млн раз. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

Ангелина Зотина