Татарстан выполнил половину годового плана по вводу жилья
Татарстан выполнил годовой план по вводу жилья на 52%. В эксплуатацию введено более 1,636 млн кв. м. Об этом сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По линии коммерческого строительства сдано 58% от плана — 66 многоквартирных домов общей площадью около 600 тыс. кв. м.
По программе социальной ипотеки годовой план выполнен на 38%: из 108 запланированных домов завершено строительство десяти объектов площадью более 57 тыс. кв. м. В сфере индивидуального жилищного строительства введено 978 тыс. кв. м, что составляет 49% от плана.