Зарубежные СМИ: Станут ли сенсацией данные правительства США об НЛО?

Белый дом нашел «любопытные документы» об НЛО и пришельцах. Вскоре их опубликуют, заявил 17 апреля Дональд Трамп. Данные будут выкладывать частями, первая из которых появится уже в ближайшие дни, уточнил президент США. В феврале Трамп поручил Пентагону рассекретить правительственные файлы, которые касаются «инопланетной и внеземной жизни». Поводом стали слова бывшего президента Барака Обамы. В одном из подкастов он заявил, что инопланетяне существуют. Но позже уточнил, что лишь допускает такой сценарий. И за время работы в Вашингтоне никаких доказательств в пользу этой теории не получал. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Draper / AP Фото: Eric Draper / AP

В последние годы Пентагон дважды делился своими расследованиями неопознанных объектов, напоминает агентство Reuters. В 2022 году служащие не нашли никаких доказательств, что инопланетяне посещали Землю или хотя бы совершали на ней аварийную посадку. А два года спустя Пентагон рассказал о проектах, проводившихся после Второй мировой войны. Тогда внеземные технологии тоже не нашли, а большинство наблюдений по ошибке оказались обычными объектами и явлениями природы.

Ученые в разговоре с Newsweek сомневаются, что в этот раз миру раскроют что-то новое. Это могут быть спутниковые снимки высокого разрешения или вещи, которые службы собрали на местах крушения загадочных объектов. Многие документы, вероятно, окажутся просто административными записями или отчетами, но никак не сенсационными разоблачениями. Некоторые собеседники газеты допускают и записи о внеземной жизни. Правда, это могут быть максимум данные о простейших организмах, например, микробах. Что, впрочем, по-прежнему представляет научный интерес.

Зато уфологи и любители НЛО с нетерпением ждут новые документы, пишет The Guardian. Открытое обсуждение нормализовало бы эту тему, заявил газете глава Paradigm Research Group Стивен Бассетт. Его организация лоббирует в США вопросы об НЛО и инопланетянах. При этом Дональд Трамп в будущем вполне может объявить о существовании пришельцев, учитывая его эго и не утихающие новости о деле Джеффри Эпштейна, отмечает Бассетт. Такое заявление гарантировало бы президенту Нобелевскую премию. «Он бы сразу вошел в историю — независимо от того, что еще произойдет во время его президентства»,— иронизирует активист. Другие собеседники The Guardian напоминают, что в окружении Трампа достаточно людей, верящих в инопланетян. Темой НЛО, например, одержим вице-президент Джей Ди Вэнс, в чем он сам признавался ранее. А Дональд Трамп-младший, старший сын президента, заявлял, что есть «доказательства существования нечеловеческого разума, который иногда взаимодействует с нашей планетой».

Тем временем некоторые конгрессмены напомнили о «загадочных исчезновениях» ученых и госслужащих, у которых был доступ к секретной информации об НЛО, сообщает New York Post. Член палаты представителей Эрик Берлисон отметил газете 11 таких случаев. По словам республиканца, некоторые буквально исчезали без следа и привел в пример генерала ВВС Уильяма Маккасланда. Он занимался космическими исследованиями и госзакупками и пропал в феврале, оставив все свои вещи и дом нетронутыми. Такие исчезновения, по словам Берлисона, слишком случайны. Республиканец призвал ФБР и другие службы провести расследование.