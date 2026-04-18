В Черкесске на пенсионерку завели дела за нарушение миграционного законодательства

В Карачаево-Черкеской Республике в отношении местной жительницы Отдел дознания ОМВД России по г. Черкесску возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Об этом сообщает пресс-служба МВД по КЧР.

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.

Из него следует, что факт нарушения законодательства был выявлен еще 25 марта сотрудниками патрульно-постовой службы. По данным полиции, пенсионерка поставила на учет по месту жительства трех иностранных граждан.

«При этом женщина не собиралась предоставлять им жилье, а иностранцы фактически проживали по другому адресу»,— уверены в республиканском МВД.

Ефим Мартов