«Амкар» нанес первое поражение лидеру дивизиона

«Амкар-Пермь» завершил первый круг чемпионата среди команд второй лиги дивизиона «Серебро» победой над «Аланией». Матч в Перми завершился со счетом 3:2. Пермский клуб забил два гола в первом тайме. После перерыва гости попытались отыграться, но подопечные Ярослава Мочалова выстояли. Голы забили Михаил Сухорученков, Лев Толкачев и Алексей Мацукатов.

Это поражение стало первым в турнире для «Алании», идущей на первом месте в турнирной таблице. «Амкар» закрепился на третьей позиции, которая дает право на переход в класс выше - дивизион «Золото».