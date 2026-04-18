Жителя КБР будут судить за публичное оскорбление представителя власти

В Кабардино-Балкарии местный житель предстанет перед судом за оскорбление представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Нальчикским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)»,—говорится в релизе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в январе 2026 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в здании железнодорожного вокзала Нальчика, нарушил общественный порядок. Сотрудники транспортной полиции приняли меры к пресечению противоправных действий. В ответ дебошир публично оскорбил одного из полицейских (как именно оскорбил — не уточняется).

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье Нальчикского судебного района Кабардино-Балкарской Республики»,— резюмируют в ЮТП.

Ефим Мартов