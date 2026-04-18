Минпромторг взыскал через суд 86,9 млн рублей с бывшего французского производителя автокомпонентов

Арбитражный суд Самарской области полностью удовлетворил иск Минпромторга РФ, в котором ведомство просило взыскать с ООО «Формат Экологичные Решения» (ООО ФЭР) 86,9 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте суда. ООО ФЭР — бывшая французская компания Faurecia.

Согласно опубликованным материалам дела, министерство требовало взыскать с компании 39,127 млн руб. — средства субсидии и 47,786 млн руб. в качестве пени за пользование деньгами в период с 29 декабря 2018 года по 28 ноября 2025 года. Такие цифры указаны в уточненных требованиях. Изначально Минпромторг просил взыскать средства субсидии в размере 39,273 млн руб. и пени в размере 32,8 млн руб. (всего 72 млн руб.).

В материалах дела также говорится, что на предварительное судебное заседание представитель компании не явился, но поступило ходатайство о приобщении возражений. Возражения приобщили к материалам дела.

ООО «Формат Экологичные Решения» специализируется на производстве автомобильных компонентов. Предприятие находится в Тольятти. Согласно информации на странице компании в соцсети «ВКонтакте», производственный комплекс предприятия «включает в себя следующие процессы: лазерная резка, перфорация труб, гибка труб, закатка глушителя, сварка ручная, сварка роботизированная, закатка блока, гибка кронштейнов, логистика и т.д.». В качестве основных клиентов ООО «ФЭР» называет АО «АВТОВАЗ», «АГР» (Производитель автомобилей “Соларис” в Санкт Петербурге) и «УзАвто Моторс» (Узбекистан).

С мая 2023 года компания является резидентом ОЭЗ «Тольятти». До 2023 года производство находилось в Тольятти, на ул. Коммунистической, 40.

Изначально компания работала как ООО «Феоресия» Экологичные Решения» (Faurecia) — французский автокомпонентный концерн. В начале 2023 года группа Faurecia приняла решения об уходе с российского рынка, ее активы перешли перешли в собственность компании ее российских топ-менеджеров

