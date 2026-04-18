ООО «Пермская судоверфь» в 2025 году увеличило выручку в 7,4 раза

ООО «Пермская судоверфь» по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 13 млн руб. против 135,6 млн руб. чистого убытка годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность предприятия.

Выручка предприятия выросла в 7,4 раза – с 135, 3 млн руб. до 998 млн руб. Прибыль от продаж составила 15,8 млн руб. против 121,7 млн руб. убытка годом ранее.

25% ООО принадлежит АО «Фонд развития Пермского края», остальные 75% уставного капитала принадлежат ООО «Эмпериум» (входит в Sitronics Group).

ООО «Пермская судоверфь» располагает тремя построечными местами, двумя стапелями и эллингом, что позволяет одновременно строить до четырех судов. Верфь ведет полный цикл работ: от проектирования и строительства до ремонта грузовых, пассажирских и специальных судов, а также производит металлоконструкции (опоры ЛЭП, мостовые балки).