«Интерфакс»: призер Олимпиады участвовал в перестрелке в Ингушетии

В Назрановском районе Ингушетии между двумя группами мужчин произошла драка со стрельбой, пострадал один человек. Среди участников конфликта были призеры спортивных турниров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, в село Гази-Юрт на двух машинах прибыли вооруженные люди, их встретили местные жители, произошла драка. Затем несколько человек начали стрелять. Собеседник агентства отметил, что среди приезжих участников конфликта были спортсмены, в том числе серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе. Его имя не уточняется.

Пострадал житель села, с ранением его доставили в больницу. Источник «Интерфакса» уточнил, что причиной конфликта стала недавняя ссора в кафе. Данные о задержании участников потасовки не приводятся.