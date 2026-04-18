Сотрудники ГУФСИН нашли 51 беглеца из федерального розыска за два дня

Сотрудники ГУФСИН и отдела спецназначения «Россы» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» разыскали за два дня — 15 и 16 апреля — 51 беглеца, которые находились в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

«Среди них были лица, разыскиваемые не только ГУФСИН по Свердловской области, но и другими территориальными органами ФСИН России и территориальными отделами полиции УМВД России по г. Екатеринбургу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, за время розысков оперативники сталкивались с необычными обстоятельствами. Так, один из сбежавших осужденных, до этого совершивший грабеж и приговоренный к принудительным работам, съехался с женщиной, которая незадолго до уклонения от наказания была приговорена к обязательным работам. После обнаружения осужденных, их отправили в территориальный отдел полиции и вскоре арестовали. «Отбывать наказания они уже будут в разных местах», — подытожили в пресс-службе Свердловского ГУФСИН.