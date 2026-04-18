Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных из роддома в Новокуйбышевске

Женщины и новорожденные, которых эвакуировали из роддома в Новокуйбышевске Самарской области после атаки БПЛА, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Андрей Орлов, передает ТАСС.

В городской больнице № 10 разместили пациенток родильного и гинекологического отделений, которым необходима стационарная помощь. Коллектив роддома сработал слаженно и оперативно, действия при эвакуации отрабатывались и до этого, отметила заместитель главврача по медицинской части Новокуйбышевской ЦРБ Ирина Белова.

Сегодня беспилотник упал в районе роддома в Новокуйбышевске. В здании выбило стекла. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщал, что пострадавших нет. Кроме того, БПЛА ударили по промышленным предприятиям в Новокуйбышевске и Сызрани. В регионе с 3:22 мск действует угроза прилета БПЛА.