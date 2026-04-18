Ижевчане назвали охранника и бухгалтера самыми скучными профессиями

Жители Ижевска назвали охранника самой скучной профессией — за этот вариант в апрельском опросе от сервиса SuperJob проголосовало 12% экономически активных горожан. Согласно рейтингу, на втором месте находится бухгалтер (10%), на третьем — продавец (9%). В пятерку также попал библиотекарь: за него отдали голоса 8% участников.

По 5% набрали архивариус, вахтер и сторож. Еще 3% ижевчан считают, что скучной может быть любая работа, если она не приносит удовольствия. Среди других профессий, которые упомянул по 1% опрошенных, — юрист, дворник, оператор колл-центра, уборщик и просто офисная работа в целом.

Четверть горожан (21%) затруднились с ответом, а 11% уверены: скучных профессий не существует.

Мужчины и женщины разошлись во мнениях.

Представительницы слабого пола чаще называли бухгалтера и охранника, тогда как мужчины — сторожа. При этом верить в то, что скучных занятий не бывает, больше склонны женщины: 12% против 9% у мужчин.