Операторы каршеринга в Москве внедрили когнитивные тесты для водителей

Все столичные операторы каршеринга внедрили технологию проверки состояния водителей до начала поездки. Об этом рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

«Операторы аренды внедрили в свои приложения короткие когнитивные тесты», — сообщил заммэра Максим Ликсутов. По его словам, тесты «помогают водителям объективно оценивать свою концентрацию в периоды повышенного риска: ночью и ранним утром».

Тест включает задания на скорость и внимательность. Например, водителю предлагают быстро расставить цифры по порядку или выбрать требуемые изображения.